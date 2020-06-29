23-летняя российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду и завершившая карьеру в феврале этого года, рассказала о специфике фигурного катания, связанной с сексизмом и неравенством полов. По словам спортсменки, заложенное с 12 лет извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало ей долгое время трезво смотреть на отношения.

Она утверждает, что весь тренерский штаб постоянно концентрировался на состоянии ее партнера, тогда как девушке надлежало терпеть и скрывать от окружающих свои моральные и физические травмы.

«В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело… Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется», — написала Бетина в Instagram.

View this post on Instagram В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело… Меня, 12 летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс»и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется. Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнёра и другом , и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно. Со стороны я вновь слышу: партнеров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определенному возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним ЖЕНЩИНОЙ. Заложенное с 12 лет, извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения. Однажды на финале гран-при на шестиминутной разминке мы упали с поддержки. Ожидая нашего выхода на лёд, весь тренерский состав столпился вокруг моего партнёра, который ударился бедром, я же, ударившись животом и диафрагмой, даже не могла дышать и слёзы стояли я в моих глазах. Но я не стала вовсе говорить об этом, потому что — нужно жалеть партнёра, ему нужнее, надо терпеть. Если болел мой партнёр он всегда имел возможность долечиться; когда болела я , я не позволяла себе пропускать тренировки, потому-что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть. Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери ( так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили — он найдёт другую партнершу) — весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы. A post shared by Betina Popova (@bet1nka) on Jun 29, 2020 at 1:43am PDT

«Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнера и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно. Со стороны я вновь слышу: партнеров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определенному возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним женщиной», — добавила она.

По словам Поповой, ей пришлось долго выкидывать весь этот опыт из своей головы: необходимость содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе и работать в постоянном страхе его потери.

Изначально Попова каталась в паре с Юрием Власенко, а с 2016 года начала выступать с Сергеем Мозговым.