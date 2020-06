View this post on Instagram

В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело… Меня, 12 летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс»и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется. Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнёра и другом , и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно. Со стороны я вновь слышу: партнеров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определенному возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним ЖЕНЩИНОЙ. Заложенное с 12 лет, извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения. Однажды на финале гран-при на шестиминутной разминке мы упали с поддержки. Ожидая нашего выхода на лёд, весь тренерский состав столпился вокруг моего партнёра, который ударился бедром, я же, ударившись животом и диафрагмой, даже не могла дышать и слёзы стояли я в моих глазах. Но я не стала вовсе говорить об этом, потому что — нужно жалеть партнёра, ему нужнее, надо терпеть. Если болел мой партнёр он всегда имел возможность долечиться; когда болела я , я не позволяла себе пропускать тренировки, потому-что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть. Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери ( так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили — он найдёт другую партнершу) — весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы.