Правящий на востоке Ливии парламент не признает Правительство национального согласия (ПНС) легитимным, но может встретиться с ним на мирной конференции, заявил в интервью Mpravda.com спикер парламента Акила Салех.

Парламент поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара.

«Мы принципиально не признаем это правительство, ПНС — нелегитимное правительство. У меня нет проблем с какой-то конкретной персоной, дело в правительстве, оно не получило от парламента вотума доверия. Какой смысл главе парламента вести переговоры по ливийскому кризису с таким правительством?» — заявил Салех.

«Мы можем встретиться на какой-нибудь конференции, чтобы обсудить мир, познакомиться, но встречи спикера парламента тет-а-тет с премьер-министром ПНС никогда не было», — подчеркнул спикер.

В Москве Салех провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи Салех и Лавров подтвердили, что военного решения у ливийского конфликта нет.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.