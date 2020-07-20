Парламент Молдавии на заседании в понедельник голосами 47 депутатов отклонил вотум недоверия правительству Иона Кику, сообщила спикер Зинаида Гречаный.

Депутаты партии «Платформа «Достоинство и правда» вместе с депутатами партии «Действие и солидарность» на прошлой неделе зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Авторы инициативы считают, что кабинет министров значительно превысил свои полномочия и не справился с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.

«Голосами 47 депутатов вотум недоверия правительству был отклонен», — заявила Гречаный.

Вотум недоверия отказалась поддержать коалиция социалистов и демократов, а также независимый депутат Александр Олейник.

Всего в заседании приняли участие 93 депутата из 101. Таким образом получилось, что отставку правительства поддержали всего 46 человек при необходимом минимуме в 51 голос.