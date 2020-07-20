Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник сообщил, что парламент может рассмотреть вотум недоверия кабмину уже сегодня.

Депутаты партии «Платформа «Достоинство и правда» вместе с депутатами партии «Действие и солидарность» в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия будет рассмотрена на этой неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.

«Сегодня в 10 часов состоится заседание постоянного бюро парламента, будет предложено рассмотреть вотум недоверия правительству сегодня. Если это произойдет, то правительству придется пересмотреть свою повестку, дальнейшие действия будут зависеть от результатов этого заседания», — заявил Кику.

По словам премьера, если кабмин отправят в отставку, то правительство не сможет подписать финансовые соглашения с ЕС и МВФ.

Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.