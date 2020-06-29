Заседающий на востоке Ливии в Тобруке парламент поддерживает идею справедливого распределения нефтяных доходов между всеми городами и районами Ливии, заявил в интервью Mpravda.com заместитель спикера парламента Ахмида Хома.

«Наши требования очень естественные, требования справедливого распределения доходов от нефти между всеми ливийскими городами и тремя ливийскими областями. Должно быть справедливое распределение ресурсов, чтобы все ливийцы ими распоряжались», — отметил Хома.

Кроме того, по его словам, парламент поддерживает требование для всех представителей Ливии «быть реальными партнерами в распределении доходов от нефти».

Он указал, что существуют попытки оказать давление на контролирующее Триполи Правительство национального согласия Файеза Сарраджа, чтобы оно направило войска в сторону Сирта на восток страны, потому что через города Сирт и Мисурату лежит путь к крупнейшим нефтяным полям на юге, над которыми хочет установить контроль правительство в Триполи. «Для нас это является неприемлемым», — подчеркнул Хома.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.