Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани во время посещения музея в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото

Парламент Египта в понедельник большинством голосов продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 2017 года, сообщило информационное агентство MENA.

Ранее соответствующий указ подписал глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси.

Согласно решению, «вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан».

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.

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