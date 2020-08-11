Белорусский парламент категорически осуждает попытки дестабилизировать обстановку в республике, говорится в опубликованном Sputnik заявлении.

В Национальном собрании считают, что ангажированные группы целенаправленно пытаются расколоть общество.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь <…> стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие", — отмечается в сообщении.

Парламентарии подчеркнули, что абсолютное большинство белорусов поддерживает курс на строительство независимой страны, «ключевым приоритетом которой является человек, его благосостояние и безопасность».

Действия силовиков во время несанкционированных акций авторы заявления назвали адекватными.

"Путь насилия не приемлем для белорусского народа", — говорится в публикации.

Последние пару дней жители Белоруссии выходят на массовые несанкционированные акции. Протестующие недовольны итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом. Для их разгона сотрудники ОМОНа применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там один митингующий погиб. Силовики задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

«Коктейли Молотова» и первый погибший: ночь протестов в Минске 1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko