Стоянка для врачей в зоне платной парковки в Москве станет бесплатной. Об этом 8 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Мэр дал поручение отменить плату за парковку медикам. В ближайшее время она станет бесплатной», — рассказали агентству.

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

Медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку предусмотрены дополнительные выплаты. На доплаты выделено более 10 млрд рублей, средства поступят в регионы в ближайшее время.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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