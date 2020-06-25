Развлекательный парк «Диснейленд» в штате Калифорния отложил запланированное на 17 июля открытие, сообщили в компании Disney.

Ранее сообщалось, что парк «Диснейленд» и «Парк приключений Диснея в Калифорнии» планирует открыться 17 июля.

«Штат Калифорния только что заявил, что не опубликует рекомендации по открытию тематических парков раньше 4 июля. Учитывая время, которое нам понадобится, чтобы вернуть тысячи сотрудников на работу и возобновить свой бизнес, у нас нет другого выбора, кроме переноса открытия наших тематических парков и курортных отелей до тех пор, пока мы не получим разрешение от властей», — говорится в Twitter компании.

Новую дату открытия в компании не сообщили.

Парк «Диснейленд» был в середине марта закрыт из-за коронавируса. В 2019 году «Диснейленд» в Калифорнии посетили 18,7 миллиона человек — это второй по посещаемости парк развлечений в мире и в США.