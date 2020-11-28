В Британии парикмахер во время стрижки заметила у клиента шишку на голове и посоветовала ему как можно быстрее обратиться к врачам. Это спасло ему жизнь: медики обнаружили опухоль.

стрижка

Джеймс Маккензи, которому исполнилось 82 года, постоянно стригся у этого мастера, то есть был постоянным клиентом. Парикмахер, хорошо знавшая Маккензи, обнаружила у него за ухом странный нарост, который было трудно заметить самостоятельно.

Это оказалась базалиома. Врач сказал мужчине, что он пришел вовремя.

Базалиома, она же базально-клеточный рак – это медленно прогрессирующая опухоль. Ее главное отличие в том, что она не дает метастазы, поэтому образование часто относят к пограничным. Однако если базалиома «доберется» до мозга, риск смерти очень высок.

Ранее сообщалось, что жизнь британки Джоан Мартиндейл спасла ее мастер по маникюру, рассказав ей про малоизвестный симптом рака. Однажды она заметила, что ногти на ее руках стали странно изгибаться. Когда Джоан пришла на очередной сеанс маникюра, мастер сразу сказала ей, что это может быть признаком серьезных проблем с легкими.

Женщина обратилась к врачу, и оказалось, что у нее рак легких. Ей сделали операцию, лечение прошло успешно.

По словам американских онкологов, признаком рака легких может быть утолщение кончиков пальцев. Речь идет о так называемом синдроме барабанных палочек, характерной деформации конечных пальцевых фаланг.