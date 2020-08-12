Организаторы Парижского марафона отменили проведение мероприятия в 2020 году из-за коронавируса.

Парижский марафон должен был пройти 15 ноября.

«После того как мы сделали все, чтобы сохранить соревнование, мы чувствуем, что должны отменить марафон. Столкнувшись со сложностями для многих участников, особенно тех, кто должен приехать из-за рубежа, оказаться в Париже 15 ноября, было решено, что будет лучше и проще, если мы проведем марафон в Париже в 2021 году», — говорится в релизе организаторов марафона.

Ранее Парижский марафон-2020, который изначально должен был пройти 5 апреля, переносился дважды – на 18 октября, а затем на 15 ноября.

Как сообщает Le Parisien, помимо марафона отменен и полумарафон в Париже, который был запланирован на 18 октября.