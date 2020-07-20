Руководством екатеринбургского футбольного клуба «Урал» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Как сообщает пресс-служба команды, контракт со специалистами был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Специалисту не простили воскресное поражение от «Химок» (1:3) в полуфинале Кубка России.

Также тренерский штаб «Урала» покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

Парфенов поблагодарил команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет.

«Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений. Мы всегда чувствовали поддержку трибун! Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждет впереди много новых побед», — говорится в прощальном заявлении тренера.

❗️Руководством #ФКУрал» принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым. Также тренерский штаб «Урала» покидают Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон. pic.twitter.com/jXZG7sEseU — ФК Урал (@FCURAL) July 20, 2020

Готовить команду к матчу заключительного тура Премьер-лиги 22 июля против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 35 очками в активе.