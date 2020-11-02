Тульский футбольный клуб «Арсенал» в понедельник объявил о перестановках в тренерском штабе. Пост главного тренера команды перешел от Сергея Подпалого к Дмитрию Парфенову.

Подпалый с 1 июля исполнял обязанности главного тренера после отставки Игоря Черевченко, месяц спустя специалист избавился от приставки и.о.

Теперь вместо Подпалого назначен Дмитрий Парфенов. Срок контракта с 46-летним специалистом не разглашается. Помощниками Парфенова станут Юрий Ковтун и Андрей Данилов, которые также работали с ним в екатеринбургском «Урале» до отставки в июле этого года.

В субботу «Арсенал» проиграл на выезде казанскому «Рубину» (1:3) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). После 13 встреч «оружейники» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

👏🏻👏🏻👏🏻Дмитрий Парфенов – главный тренер «Арсенала» 46-летний специалист сегодня возглавил тульских оружейников. Подробности👉https://t.co/vVG8kpH3dc pic.twitter.com/guYwmfxb2x — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 2, 2020

«Ситуация непростая, но это вызов, тренерская работа — это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас — от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща», — отметил новый наставник команды.

Ранее экс-спартаковец Парфенов тренировал ивановский «Текстильщик» и «Тосно» (Ленинградская область), а последним местом его работы был екатеринбургский «Урал».