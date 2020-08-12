Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда.

Посетители портала поразились сохранности запечатленного на обоих изображениях Императорского дворца, несмотря на плотную застройку, появившуюся вокруг него. Они также обратили внимание на разросшиеся деревья вокруг дворца.

Dauntless1 рассказал, что его дед был хирургом-стоматологом и служил в Японии в то время, когда был сделан снимок. Пользователь предполагает, что это было в 1946 или 1947 году.

Некоторые отметили, что многие люди пытались повторить фотографии своих предков, и даже специально для этого посещали другие города и страны, но не могли это сделать из-за сильно изменившейся застройки. В ответ на это Dauntless1 поделился, что перед поездкой в Японию отобрал больше сотни снимков, но смог повторить только этот.