Молодой человек восемнадцатилетней блогерши Насти Тропицель рассказал подробности смертельной аварии с ее участием.

Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.

Как написал блогер Андрей Петров в телеграме , девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час.

"Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже", — написал он.

Мужчина отметил, что «на ровном месте» возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла.

"Настя (Тропицель. — Прим. Ред.) не виновата, она не превышала скорость", — заключил молодой человек.

Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.