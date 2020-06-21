Молодой человек известной блогерши Насти Тропицель рассказал о том, как она погибла. По его словам, 18-летняя девушка всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех.

Перед аварией она тоже не превышала скорости, передает РЕН ТВ. По словам парня девушки, она ехала примерно 80–100 километров в час по большой дороге. Там, как он утверждает, «все едут на такой же скорости».

Он утверждает, что вероятность того, что случилось, — «1 к 1000000». Во время езды начался «воблинг мотоцикла на ровном месте». В итоге он попросил помолиться за Анастасию.

Трагедия произошла на проспекте Сансет Роуд на Бали. По словам очевидцев, блогер управляла спортивным мотоциклом, а рядом на байке ехал ее приятель. В какой-то момент они столкнулись. После этого Настя потеряла управление и врезалась в забор. От полученных травм она скончалась на месте.