На днях в Сети появилось видео, на котором новый парень Алёны Рапунцель мастурбирует на камеру. Свое лицо мужчина не показывает, но нет сомнений, что на кадрах именно он, потому что его легко узнать по характерным татуировкам.



Алёна недавно рассказала, что уже месяц состоит в отношениях с 22-летним стриптизером Ильей, с которым она познакомилась в клубе, когда отдыхала там с Яной Захаровой. Девушка попросила не осуждать её за симпатию к парню, ведь стриптизер – тоже профессия. На днях кто-то обнародовал видео, где молодой человек в одной руке держит ноутбук, а другой усиленно двигает, доводя себя до семяизвержения.



Получается, что молодой человек зарабатывает на жизнь не только стриптизом, но и откровенными видео. Пока неизвестно, знает Алёна о таких деталях биографии своего парня или нет. В своём микроблоге она недавно разместила видео, где молодой человек выглядит более целомудренным. На кадрах он нежно целует девушку в щеку и дарит красивый букет цветов.