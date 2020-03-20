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Не нужно поддаваться ажиотажу и закупать килограммы круп: у них есть сроки и условия хранения. Кроме того, крупы привлекают грызунов, мошек и жучков, рассказала в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач пато-морфолог, паразитолог Елена Чернышева.

Крупы имеют большой срок годности, но в условиях, когда сметается все подряд, в магазинах могут отдавать товары, которые уже вышли по срокам хранения. Сроки годности определяют вкусовые и питательные качества продукта и невозможность разводиться насекомых, рассказала в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.

«Крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта. При большой влажности может появиться плесень. Более того, при неправильном хранении крупы нередко становятся достоянием грызунов и различных жуков и мошек, которые откладывают там свои личинки. Крупы важно хранить в проветриваемых помещениях и в целостных упаковках», — рассказала Елена Чернышева.

Если в одной упаковке что-то завелось, остальные запасы уже не спасти, предупреждает паразитолог.

«Если что-то завелось, паразиты мигрируют. По идее, крупы нельзя держать в целлофане, крупа должна дышать. Но есть вредные мошки, которые прогрызают целлофан, нарушают целостность упаковки и перебираются, мигрируют. Если вы нашли жучков или мошек в одном месте, придется выкинуть все, что стояло рядом. Можно просеять и прожарить крупу, но лучше все же от такого продукта избавиться», — считает Елена Чернышева.

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