Взял с собой любимый торшер и телевизор.

Парапланерист из Турции Хасан Каваль отправился в полет на диване и прихватил с собой торшер и телевизор, сообщает UPI.

Хасан родом из Измира и работает инструктором. Мужчина хотел отправиться в полет, но не желал покидать свою уютную комнату, поэтому взял все самое дорогое с собой. Видео со своей авантюрой он опубликовал у себя в соцсетях. В ролике видно, как друзья Хасана сталкивают с обрыва его диван, прикрепленный к параплану. На следующих кадрах мужчина спокойно переобувается прямо в полете в тапочки, наслаждается просмотром мультфильмов, сидя на любимом диване. Приземлился он тоже благополучно.

В комментариях к ролику пользователи попросили добавить уточнение: «не пытайтесь повторять самостоятельно». Хасан, судя по видео, не был пристегнут, что напугало зрителей. «Давай, парень, встань с дивана и сделай уже хоть что-нибудь сегодня. Выйди на улицу, подыши свежим воздухом», – пошутил один из комментаторов. Свой ролик Хасан назвал «Парапланеризм для лентяев».