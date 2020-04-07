СПОРТ

Парагвайский суд отправил Роналдиньо под домашний арест

01:39 08/04/2020

Парагвайский суд изменил меру пресечения в отношении бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата с содержания под стражей на домашний арест, сообщает ТАСС.

По информации информагентства, Роналдиньо и его брат Роберто были отпущены под залог в размере более полутора миллионов долларов. Подозреваемые будут жить в гостинице в центре парагвайской столицы под наблюдением полиции.

Роналдиньо и его брат были задержаны в столице Парагвая Асунсьоне в начале марта. По версии следствия, спортсмен с братом въехали в Парагвай по поддельным документам. Позже, при обыске у них были обнаружены фальшивые паспорта на их имена. Суд оставил подозреваемых под стражей, опасаясь, что они скроются от следствия в Бразилии.

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