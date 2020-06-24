9 мая во время всенародного праздника – Дня Победы, согласно федеральному закону от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ежегодно проводятся военные парады в столице Российской Федерации городе Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Они осуществляются с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы.

Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.

Парад, проведенный 9 мая 1995 года в Москве в День Победы, состоял из двух самостоятельных частей. На Красной площади прошел пеший парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На мероприятие выносилось Знамя Победы. Вторая часть парада с демонстрацией военной техники прошла на Поклонной горе.

С 1996 года военные парады стали проводиться на Красной площади ежегодно, но без участия боевой техники.

Парад 9 мая 2000 года стал последним, в котором ветераны войны прошли по Красной площади в пешем строю. С 2001 года они находятся на трибунах в числе зрителей. Самым главным отличием парада 2001 года являлось то, что впервые в постсоветской истории его принимал гражданский министр обороны.

В 2002 году впервые в парадный расчет были включены слушатели Академии гражданской защиты МЧС РФ.

На параде на Красной площади 9 мая 2005 года в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне присутствовали президент США Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак и канцлер ФРГ Герхард Шредер. В исторической части мероприятия по Красной площади проследовала рота пехоты, рота бронетанковых войск, рота ВМФ, эскадрон кавалерии, экипированные в форму одежды и с оружием времен Второй мировой войны. Впервые с 1945 года маршем по Красной площади прошли кинологи со своими собаками. Затем по ней под десятью штандартами фронтов Великой Отечественной проехали на 130 автомобилях времен войны, специально изготовленных для торжества на автозаводе «ЗиЛ», 2,6 тысячи ветеранов войны. Прохождение военных подразделений в исторической части парада сопровождалось музыкой времен Великой Отечественной войны и мелодиями фронтовых песен. В конце парада над Красной площадью пролетели истребители авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи». В заключении на 30-секундном интервале от основной группы самолетов прошла тройка штурмовиков Су-25, расцветив цветами государственного российского флага небо.

В 2005 году впервые во время проведения парада использовались мобильные камеры, которые передавали картинку из машины министра обороны, из полуторок с ветеранами и даже из самолетов, пролетевших над Красной площадью.

В 2006 году в параде впервые приняли участие солдаты и матросы контрактной службы. С 2007 года голос диктора, комментирующего происходящее на параде, звучит не только для телезрителей и радиослушателей, но и для всех, кто находится на Красной площади.

Решением президента РФ с 2008 года возобновилось участие военной техники в параде Победы на главной площади страны. Он стал состоять из трех частей: пешей, механизированной и воздушной. Военный парад 9 мая 2008 года имел ряд особенностей. В частности, все войска прошли с новыми боевыми знаменами, а участники парада были одеты в форму нового образца. Кроме того, всю гусеничную технику, чтобы не повредить дорожное покрытие, обули в «асфальтоходные гусеницы». В воздушной части парада, кроме пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», приняли участие вертолеты, бомбардировщики, истребители, штурмовики, стратегический военно-транспортной самолет Ан-124 «Руслан». В связи с участием в параде техники его продолжительность увеличилась с 40 минут в 2007 году до одного часа.

Военный парад, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в 2010 году на Красной площади в Москве с небывалым размахом.

В исторической части парада Победы впервые приняли участие представители стран СНГ и союзников по антигитлеровской коалиции. Всего по Красной площади прошли около тысячи иностранных военных. В Москву приехали представители армий десяти государств СНГ, а также парадные расчеты США, Великобритании, Франции и Польши. В параде приняли участие французская эскадрилья «Нормандия-Неман» и американское соединение Сухопутных войск, боевой путь которого связан с встречей союзников на реке Эльба и открытием второго фронта. Великобританию представили гвардейцы элитного Уэльского полка, олицетворяющие воинский контингент Соединенного Королевства. Польша направила в российскую столицу роту почетного караула.

Во время парада ветераны, москвичи и гости столицы смогли увидеть новейшие ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Тополь-М». Экипажи ВВС «раскрасили» московское небо над Красной площадью российским триколором, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 пролетели над главной площадью страны цифрой «65».

В 2010 году впервые с 1945 года в мероприятии не участвовали суворовцы и нахимовцы. Минобороны объяснило это тем, что подготовка к параду занимает около трех месяцев, а напряженные тренировки приводят к длительному отрыву их от плановых занятий.

В 2011 году на параде военнослужащие впервые прошли в полевой, а не парадной форме, и вместо фуражек в беретах, расцветка которых соответствует виду или роду Вооруженных сил. В следующем году участники парада были облачены в парадную, а не в полевую форму.

В 2013 году после трехлетнего перерыва возобновилось участие в параде суворовцев и нахимовцев. В нем впервые приняли участие учащиеся Аксайского казачьего кадетского корпуса (Ростовская область).

Парад 9 мая 2015 года, посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, посетили около 30 лидеров иностранных государств.

В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

Впервые в параде участвовали воспитанницы кадетской школы-интерната «Московского пансиона государственных воспитанниц». Помимо российских военнослужащих, в мероприятии участвовали представители иностранных государств – парадные расчеты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая, который был представлен подразделениями почетного караула трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.

На параде были продемонстрированы около 200 единиц военной техники, в том числе новейшие образцы отечественной бронетехники на платформе «Армата», а также «Курганца», «Бумеранга» и новейшая самоходная артиллерийская гаубица «Коалиция-СВ».

В 2016 году впервые за всю историю проведению парадов 9 мая в Москве был представлен женский сводный расчет из военнослужащих Военного университета Минобороны России и Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева. Кроме того, парад стал дебютным для представителей нового рода войск и силового ведомства: Воздушно-космических сил и Национальной гвардии.

Среди новинок авиатехники зрители увидели новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД90А. Кроме того, впервые в тактической группе «Крыло» была представлена пара многофункциональных истребителей Су-35С.

В 2017 году на параде впервые по Красной площади прошел парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия». Женский парадный расчет Военного университета Министерства обороны РФ впервые был одет в синие жакеты, белые юбки и черные сапоги. Раньше все женские «коробки», принимающие участие в параде Победы, одевались в форму белого цвета.

На мероприятии впервые показали технику, разработанную специально для российской арктической группировки, – зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА, которые были представлены в зимней камуфляжной расцветке. Пару новинок показали и Сухопутные войска – бронеавтомобиль «Тигр-М» и танки Т-72Б3М. Из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена.

9 мая 2018 года впервые в параде на Красной площади участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади, впервые продемонстрировали роботизированные комплексы – дистанционно управляемые «Уран-6» для разминирования местности, гусеничные дроны огневой поддержки «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Катран» и «Корсар», боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». В воздушной части парада участвовали 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны и самолеты пятого поколения Су-57.

Главной премьерой парада Победы в 2019 году стал кабриолет на базе лимузина Aurus, специально разработанный для торжественного марша.

На этих автомобилях перед расчетами проехали командующий парадом и принимающий его министр обороны. Кроме того, в состав пешего парадного расчета впервые были включены батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского.

Парадные расчеты Рязанского десантного училища, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии впервые маршировали с новейшим автоматом АК-12.

В 2019 году воздушную часть парада в последний момент отменили из-за плотной дождевой облачности, утром сгустившейся над Москвой.

В середине апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников