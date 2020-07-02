В июле 2020 года шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн — выстроились почти в прямую линию по одну сторону от светила. Данное явление носит название «большой парад планет» и, хотя не считается значимым с научной точки зрения, привлекает внимание любителей астрономии.

Большим парадом планет называется время, когда в линию выстраиваются шесть планет Солнечной ситемы. Существуют также понятия «малый парад», в котором участвуют четыре планеты, и «полный парад», подразумевающий, что с одной стороны от Солнца оказались все восемь планет.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что выстраивание планет в некое подобие «линии», с Земли невозможно — для этого потребовалось бы удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. Также она обратила внимание, что Меркурий сейчас расположен таким образом, что Солнце его затмевает, поэтому наблюдать за ним не получится. Наилучшим днем для наблюдения за Юпитером станет 14 июля, а за Сатурном — 21 июля.

Профессиональные ученые не слишком интересуются парадами планет — с точки зрения астрофизики данное расположение космических тел в Солнечной системе не является чем-то необычным и требующим дополнительного изучения. При этом специалисты подчеркивают, что положение планет не оказывает сколь бы то ни было значимого влияния на повседневную жизнь землян.