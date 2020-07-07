В ночь с 4 на 5 июля начался первый за последние 20 лет парад планет – редкое астрономическое явление, когда небесные тела выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца. В ночном небе над столицей, очень кстати оказавшимся безоблачным, любознательные москвичи могли невооруженным глазом полюбоваться Юпитером, Сатурном и Марсом, а перед самым рассветом и Венерой.

А что, кроме эстетического удовольствия, несет нам небесный парад, который продлится до середины августа, «» выяснил у специалистов.

Астрономы поясняют, что в ночь с 4 на 5 июля планеты выстроились в идеальную линию и теперь начинают медленно расходиться. Это расхождение, которое и называется космическим парадом, в течение полутора месяцев смогут наблюдать жители центральной и восточной части России, а также США и Европы.

Юпитер явится наблюдателям во всей красе 14 июля, Сатурн – 21 июля, а Меркурием желающие смогут любоваться в предрассветные часы, начиная с 22 июля. Участвуют в параде также Уран и Нептун, но разглядеть их возможно только с помощью телескопа.

Сейсмологи отмечают, что во время парада планет, в силу их близкого друг к другу расположения, повышается электромагнитная активность земли, что повышает риск землетрясений.

Астрологи предупреждают, что парад-2020 осложнен лунным затмением 5 июля и наличием сразу трех ретроградных планет – Сатурна, Юпитера и Меркурия. Это говорит о том, что нас ждет непростой период, который многих из нас изменит навсегда. В это время полезно провести работу над собственными ошибками, пересмотреть свою систему ценностей и, трезво оценив свои силы и возможности, поставить перед собой новые цели и задачи.

— Астрономическое явление парад планет известно человечеству с

давних времен, — рассказывает астролог-исследователь Ольга Гранкина. — Конечно, такое событие, не могло остаться незамеченным для звездочётов, астрологов и предсказателей. Небесные тела, в том числе такие гиганты, как Сатурн и Юпитер, выстроились почти в одну линию в шести секторах от Козерога до Близнецов. Зодиакальный круг, как известно, состоит из двенадцати знаков, поэтому парад планет затронул ровно половину из них. А именно – восточную часть круга, ту, что в астрологии отвечает за наше «я», за наши личные интересы, за свободу воли, за право кардинальнотвлиять на свою жизнь.

Чтобы точно сказать, как этот парад конкретно повлияет на каждого из нас, нужно учесть множество факторов – например, расположение вашего Солнца, Луны, а также всходящий знак вашего гороскопа. Но есть и советы, одинаково полезные в этот период для всех.

С парадом планет-2020 для большинства из нас наступает время перемен. Чтобы использовать его с максимальной пользой для себя, нужно четко понять для себя, чего вы хотите добиться в жизни. Постарайтесь определиться, в какой сфере вы видите свои успехи. Что бы вы хотели изменить или вовсе убрать из своей жизни? Те ли люди сейчас рядом с вами в личной жизни, тот ли коллектив вас окружает, там ли вы живете, где хотели или мечтаете переехать? Наметьте для себя желаемые изменения, и тогда планеты помогут вам в их осуществлении.

С 5 июля наступает время решительных действий и активного влияния на собственную судьбу. Если вы желаете что-то изменить в себе, внешне или внутренне, более удачного для этого времени просто не найти. Этот поворотный и, можно сказать, судьбоносный период продлится до середины августа. В течение этого срока особенно важно не опускать руки, верить в себя и в то, что все перемены будут позитивными.