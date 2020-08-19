В Рио-де-Жанейро пара случайно занялась сексом во время видеоконференции в приложении Zoom, сообщила газета Metro.

По информации издания, муниципальный совет проводил собрание, на повестке которого стоял вопрос по обеспечению школ едой для учащихся во время пандемии. В какой-то момент один из участников решил покинуть конференцию, чтобы уединиться с девушкой, но забыл выключить камеру.

Несмотря на столь неожиданное развитие событий, участники совета продолжили дискуссию, отключив от конференции сотрудника муниципального совета.

Как отмечает издание, собрание после этого инцидента продолжалось еще четыре часа.