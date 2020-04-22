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Жители шотландского города Данфермлин Уильям и Морин Шарп скончались в один день после 57 лет брака, сообщает издание Daily Mail. Причиной смерти супругов стали осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией.

По данным журналистов, Уильям и Морин поженились, когда им было по 17 лет. К концу жизни оба страдали от заболеваний легочной системы: у мужчины медики обнаружили злокачественную опухоль, у женщины — обструкционную болезнь.

5 апреля супруги были госпитализированы в одну из местных клиник с подозрением на заражение COVID-19. Результаты тестов оказались положительными. 8 апреля скончалась Морин, менее чем, через сутки ушёл из жизни Уильям. Обоим было по 74 года.

По состоянию на 22 апреля, как сообщал «Рамблер», в мире насчитывается более 2,5 миллиона человек, заражённых коронавирусной инфекцией, более 177 тысяч человек погибло, 679 тысяч — выздоровели.

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