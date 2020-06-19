На днях выяснилось, что Даниил Сахнов и Татьяна Строкова возобновили свой роман. Так, бывшие возлюбленные случайно встретились за периметром в общей компании, не смогли сдержать чувств и стали страстно целоваться.



После того, как в сеть попало видео с поцелуями ребят, им больше ничего не оставалось, как официально объявить о возобновлении своих отношений. Даня признался, что уже не надеялся на воссоединение с бывшей девушкой, но Таня, как оказалось, так и не разлюбила его.



Вот только папа Строковой не поддержал ее возвращение к Сахнову, но девушка убеждена, что сможет найти подход к нему. Зато родители Дани поддержали решение сына и рады за него. Сейчас парень проводит отпуск со своей возлюбленной и размышляет о формате отношений с ней в будущем, ведь Таня покидала проект и теперь ей нужно решить, хочет ли она туда возвращаться.