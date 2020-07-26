class=»article__block» data-type=»text»>»Благодарю за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе, и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», – сказал понтифик на традиционном воскресном обращении к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Он добавил, что аналогичным образом «можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для столь необходимого и столь ожидаемого людьми примирения».

На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. По ним предусматриваются запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

С 27 июля Донецкая и Луганская народные республики начнут полное бессрочное прекращение огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СБУ нашла тайник с боеприпасами в Донбассе.

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