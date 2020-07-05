Папа Римский Франциск поддержал резолюцию СБ ООН с призывом прекратить огонь во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса.

«Достоин похвалы призыв к глобальному и немедленному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для срочного оказания столь нужной гуманитарной помощи», — заявил он, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

СБ ООН в среду принял резолюцию в поддержку призыва генсека Антониу Гутерреша к прекращению огня. Документ в том числе призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить «устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд», чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.

«Я надеюсь, что это решение будет эффективно и оперативно реализовано на благо многих страдающих людей. Эта резолюция Совета безопасности да станет первым отважным шагом к мирному будущему!» — сказал папа Франциск.