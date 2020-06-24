Сергей Старцев. Папа Римский Франциск направил письмо бывшему пилоту «Формулы-1» итальянцу Алессандро Дзанарди, который в пятницу попал в серьезное ДТП, после чего был прооперирован и введен врачами в состояние фармакологической комы.

В собственноручном письме, текст которого в среду опубликовало итальянское издание La Gazzetta dello Sport, папа Франциск не только заверил, что молится за Дзанарди и его семью, но и высоко оценил мужественное поведение знаменитого спортсмена и телеведущего, своим примером поддержавшего многих людей.

«Ваша история – это пример того, как суметь вновь пойти вперед после ненеожиданной остановки. Посредством спорта вы учили жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности», — написал понтифик.

Папа Римский лично передал свое послание капеллану тюрьмы города Падуя Марко Поцца, который будучи телеведущим стал другом Дзанарди.

В минувшую пятницу во время шоссейной велогонки в Тоскане Дзанарди потерял управление и столкнулся с грузовиком. С множественными травмами он был доставлен на вертолете в больницу города Сиена. После серьезной нейрохирургической операции 53-летний спортсмен был введен в состояние фармакологической комы и помещен в отделение интенсивной терапии, где ему проводится искусственная вентиляция легких. Его состояние оценивается врачами как очень тяжелое, но стабильное.

Дзанарди потерял обе ноги в результате аварии в Германии в 2011 году, после чего начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырехкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках. Дзанарди выступал в «Формуле-1» в 1991–1994 и 1999 годах. Больших успехов он добился в американской серии CART, где дважды становился чемпионом.