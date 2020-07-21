Приговор жителю подмосковного Пушкино, который забил до смерти годовалого ребенка своей любовницы, вынес Московский областной суд. Самовлюбленный молодой человек, судя по всему, не смог смириться с тем, что его пассии приходилось уделять внимание не только ему, но и ее ребенку от другого мужчины. Слушания в суде проходили в закрытом режиме.

Своим знакомым и в соцсетях 23-летний Карло Горват представлялся Романом. Большинство фото на его странице — селфи. Похоже, что однажды понравившийся ракурс, на котором у Горвата печальный взгляд с прищуром , он воспроизводил снова и снова. Большинство записей на его странице — про отношения, обиды, измены и предательство. Есть и — высокопарные стихи: «Я любил тебя…Ты это знала, но теперь моей ты болью стала. Моей печалью и тоской, слезами и судьбою злой…» Видимо, они посвящены первой пассии молодого человека, с которой они расстались. У пары был общий сын: есть фото, на котором папа Карло встречает младенца и маму из роддома. «Мой ангел» — подписал он одну из фотографий своего ребенка.

В 2018 году Горват разместил пронзительный пост, в котором осудил мужчину, заставившего свою жену сделать аборт. «Вам не кажется странным убивать своих детей? Нормальный мужчина не может убить своего ребенка», — возмущался Роман-Карло. Но прошло чуть больше года, и он сам убил малыша.

К тому времени Карло связал свою судьбу с 20-летней Любой. Она воспитывалась в многодетной семье. Мать умерла, квартиру в Москве разделили между родственниками, Люба купила жилье в Пушкино. После очередного романа у нее родился сын, но с его отцом отношения не сложились. Новый ухажер поселился у юной мамочки. Молодые люди нигде не работали, зато в загулы пускались регулярно. Иногда попойки они заканчивались выяснением отношений. В соцсетях Люба выкладывала видео сына, иногда на кадрах мелькал любовник. Он говорил, что полюбил мальчика и готов заменить ему отца. «Заметь, я меньше стал на него кричать», — заявлял Горват. Увы, на деле Карло проявил себя как жестокий садист. Очередная ссора произошла 11 декабря 2019 года. Люба хлопотала на кухне, а ее сожитель был в ванной вместе с малышом. Мать услышала шлепки и плач ребенка и унесла его в комнату. Но Роман не отстал от малыша, а вышел следом из ванны. Мальчик заплакал и забился в угол. Мужчина сдавил его за шею и приподнял так, что ребенок начал синеть. Испугавшись, Горват выскочил прямо в полотенце на лестничную клетку и попросил соседа вызвать «скорую». Но было уже поздно — как установили медэкперты, ребенок умер от механической асфикции. Также, на его теле были обнаружены следы от ударов тупым предметом или кулаком и более ранние повреждения: синяки, укусы и ожоги от окурков. Позже соседи рассказали, что накануне из квартиры сожителей доносились крики. Горват требовал от сожительницы сделать, наконец, выбор: либо он, либо исын.

Московский областной суд признал Горвата Карло виновным в убийстве ребенка и истязании и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.