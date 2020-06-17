Рэпер побывал в гостях у своего звездного друга вместе с шестилетней дочерью

У 36-летнего Тимати подрастает дочь Алиса от бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Также рэпер воспитывает восьмимесячного сына Ратмира от Анастасии Решетовой. Артист много времени проводит с детьми, как и его мама Симона Юнусова.

Недавно Тимати отправился в гости к своему звездному другу Филиппу Киркорову. Напомним, у певца есть восьмилетняя дочь Алла-Виктория и семилетний сын Мартин. Дети артистов отлично провели время в игровой комнате, также оборудованной для занятий спортом.

Симона сняла на видео, как девочки упражняются в растяжке и демонстрируют свои умения. Алиса и Алла-Виктория без особых усилий сели на поперечный шпагат на специальных тренажерах.

«Кто хочет сесть на шпагат, присоединяйтесь»

Дочь Тимати даже заставила папу немного понервничать. Алиса растянулась чуть больше, чем на 180 градусов, и отец попросил ее остановиться. В конце выполнения упражнения Симона похвалила девочек и попросила сына не беспокоится.

Поклонники знаменитостей восхитились талантами Аллы-Виктории и Алисы: «Ого! Какая умничка! У меня мальчишки танцуют уже 5 лет, но на шпагат еле-еле садятся», «Какая гибкая! Супер!», «Талантливые детки».

Фото: @timatiofficial