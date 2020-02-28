Папа Фрэнсис сегодня с «легким недомоганием» и даже отменил запланированную мессу в Риме, всего через день после того, как он выразил свою солидарность с больными коронавирусом по всему миру и своей родной Италии.

Болезнь вынудила 82-летнего понтифика отменить покаянную мессу, ознаменовавшую начало Великого поста, который он планировал отпраздновать в Латеранской базилике Святого Иоанна — заявил Ватикан.

По словам чиновников, Фрэнсис приступит к остальным запланированным делам в четверг, но пока «предпочитает оставаться рядом с Санта-Мартой», в отеле Ватикана, где он живет.

Ватикан не уточнил природу болезни папы, но его заметили, когда он кашлял и сморкался во время мессы в Пепельную Среду, сообщает New York Post.

Между тем, в Италии было подтверждено 400 случаев коронавируса, и 12 смертей. Большинство случаев было зарегистрировано в северной Италии.

Три случая были зарегистрированы в Риме, но каждый из инфицированных уже выздоровел.

Во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Пепельную Среду папа выразил поддержку больным коронавирусом.

«Я хочу еще раз выразить свою поддержку тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними», — сказал он, как сообщает Ватикан.

Фрэнсис не встречался напрямую с больными коронавирусом, но пожимал руки верующим в первом ряду во время аудиенции. Он также поцеловал ребенка во время проезда на папамобиле через площадь Святого Петра и приветствовал епископов.