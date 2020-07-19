Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.

«С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном», — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в результате происшедших столкновений и выразил надежду на то, что при содействии международного сообщества «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов».

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

В ходе воскресного обращения к верующим папа Франциск также вновь поддержал инициативу ООН, направленную на достижение глобального перемирию на планете, чтобы позволить людям справиться с продолжающейся пандемией коронавируса.

«Возобновляю свой призыв к глобальному и немедленному прекращению огня, которое позволит достичь мира и безопасности, чтобы обеспечить необходимую гуманитарную поддержку», — сказал папа Римский.