Решение об использовании выбранного центра, специализирующегося на уходе за пожилыми людьми, связано с тяжелыми поведенческими расстройствами — агрессией, тревогой, блужданием, возбуждением, недержанием мочи или стула, функциональной инвалидностью, оцениваемой по различным шкалам, например, ADL, иммобилизация и связанные с ними расстройства, например давление язвы, необходимость зондового питания.

Когда поможет пансионат для пожилых?

Чем дольше больной пожилой человек находится в собственном доме — под опекой своих близких, их заботливой и нежной заботой — тем лучше для него. К сожалению, это не всегда возможно. Если возможно, необходимо получить предварительное согласие пациента, если он может сознательно выразить такое согласие, для помещения в пансионат для пожилых.

Какое заведение выбрать?

Форма ухода здесь имеет меньшее значение — в зависимости от наличия мест и финансовых возможностей мы можем рассмотреть дом престарелых, центр ухода и лечения или только центр ухода. Каждый из этих институтов работает по несколько разным принципам. Однако критерии выбора, которым мы должны следовать, схожи.

Прежде чем мы примем решение и поместим любимого человека в выбранный дом престарелых или лечебно-профилактическое учреждение, стоит сделать хотя бы короткий визит. Затем вы можете обратить внимание на самые простые вопросы, такие как чистота или запах в номерах, а также спросить мнение других подопечных или членов их семей. На самом деле эстетика и инфраструктура, то есть внешний вид здания, цвет стен и наличие сада также не очень важны. Самое главное — кто будет каждый день заботиться о наших близких.

Кто ухаживает за больными в доме престарелых?

В основном это медсестры и сиделки, и в меньшей степени врачи. Давайте спросим об опыте этих людей и их специализации. Фактором, который следует учитывать, является количество лиц, осуществляющих уход для определенного количества жителей. Чем меньше пациентов обслуживает дежурная медсестра, тем больше времени они могут посвятить потребностям каждого из них.

Самое главное, чтобы все, кто ежедневно ухаживает за пациентами, проявляли заботу о благополучии и здоровье людей, за которых они несут ответственность.

О чем спросить и на что обратить внимание, прежде чем выбрать дом престарелых?

В доме престарелых важно, как организован дневной уход. Следует проверить, обеспечивает ли данный центр адекватную физическую активность в течение дня, например, в форме трудотерапии. Давайте проверим, используется ли психологическая терапия, могут ли пациенты рассчитывать на удовлетворение своих духовных потребностей, таких как пастырский визит и активизирующие занятия. Чем больше таких инициатив будет в доме престарелых, тем лучше. Также спросим о возможности посещений — их частоте, продолжительности.