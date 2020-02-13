Народный артист России, советский и российский актер Александр Панкратов-Черный 13 февраля в беседе с изданием «Телепрограмма» рассказал о размере своей пенсии.

По его словам, она составляет 14 тыс. 860 рублей, однако благодаря московской надбавке для народных артистов в размере 30 тыс. рублей в целом он получает 44 тыс. рублей.

«Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», — приводит его слова телеканал «360». Также актер посетовал на то, что много денег уходит на оплату квартиры.

Панкратов-Черный получил известность благодаря своему участию в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Где находится Нофелет?», «Ширли-Мырли», «Зимний вечер в Гаграх» и многих других, пишет «Газета.ру». Всего в его фильмографии более 100 кинолент.

Как отмечает НСН, мэрия Москвы ввела надбавки для народных и заслуженных артистов в 2018 году, так что пенсии артистов в столице ощутимо выше, чем в среднем по стране.

Ранее 13 февраля сообщалось, что пенсия художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского составляет 27 тыс. рублей.