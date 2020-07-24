Американские СМИ в ужасе от того, что происходит в некоторых городах Соединенных Штатов. Показательно, что их не беспокоят массовые протесты, убитые стражи порядка, сожженные магазины и автозаправки, а также массовые беспорядки с применением насилия. Нет, их беспокоят и пугают до нервного тика так называемые зеленые человечки — вооруженные до зубов силовики без опознавательных знаков, которые появились в этих городах и уже начали задерживать (и увозить в неизвестном направлении) наиболее активных участников столкновений, грабежей и попыток захвата федеральных учреждений.

Представители медиасообщества и сторонники Демократической партии безошибочно идентифицировали источник проблемы: по их оценкам, во всем опять (хотя и косвенно) виноват президент России, у которого Дональд Трамп якобы позаимствовал тактику применения «зеленых человечков» против политических противников. Это не метафора и не преувеличение, а сухая констатация самой настоящей медийной истерики, в рамках которой президент США обвиняется в развязывании военной агрессии против конкретных американских городов и штатов, чье руководство состоит в Демократической партии и всячески поддерживает те массовые акции политического насилия, которые вот уже почти два месяца сотрясают Америку.

Ситуация обостряется еще и из-за того, что Дональд Трамп объявил о начале некоей «спецоперации», в ходе которой деятельность федеральных силовых структур (со всеми вытекающими арестами антитрамповских активистов, участвующих в массовых беспорядках, вандализме и политическом насилии) будет расширена.

«Президент Дональд Трамп направит «большую волну» федеральных силовых структур в города США, чтобы подавить преступность. Чикаго и два других города, находящихся под контролем демократов, становятся мишенью для действий республиканского президента на фоне всплеска насилия. Но развертывание федералов в Портленде, штат Орегон, оказалось спорным. Местные чиновники говорят, что они повысили напряженность на фоне продолжающихся протестов. «Законность и правопорядок» стали ключевыми темами избирательной кампании Трампа на ноябрьских выборах», сообщает BBC.

Тема «армии Трампа» и ее использования внутри США, а также ее потенциального использования во внутриполитической борьбе после ноябрьских выборов по-настоящему сильно волнует медиасообщество. Например, вот так выглядит тематика главного утреннего шоу американского телеканала MSNBC: «Растут опасения по поводу применения Трампом «маленьких зеленых человечков». На фоне того, как президент Трамп ужесточает свою риторику и развертывает незваные и одетые в камуфляж федеральные войска в городах США, приглашенные гости программы Morning Joe обсуждают последствия для американских городов во время президентских выборов, которые, как уже заявлял Трамп, будут «сфальсифицированы».

В рамках этого индуцированного психоза в инфополе прорываются оценки, от которых отчетливо пахнет безумием, но в современных США это стандарт политического мышления. Например, профессор конституционного права Корнеллского университета Майкл Дорф на полном серьезе сравнивает действия президента США с «аннексией Крыма».

Главный специалист по американской тематике в авторитетном британском финансовом издании Financial Times Эдвард Льюс посвятил теме силового противостояния федеральных агентов и «мирных протестующих» целую разгромную колонку под заголовком «Маленькие зеленые человечки Дональда Трампа» и моментально стал героем заокеанских СМИ.

Есть несколько выводов, которые можно сделать в этом контексте, и некоторые из них являются довольно тревожными, но начнем с забавных.

Во-первых, если уж сравнивать условные Портленд и Чикаго (то есть города, фактически захваченные «мирными протестующими», в которых сейчас введены или вводятся части федеральных силовых структур для подавления беспорядков) с условным Крымом, а представителей федеральных силовых структур США с российскими «вежливыми людьми», то получается очень неприятный для американских журналистов вывод. Если в американской мифологии возвращение Крыма в Россию называется «аннексией» или «оккупацией», а современные Портленд и Чикаго объявляются эдаким «американским Крымом», который нельзя отдавать на растерзание Вашингтону, то сами сторонники «протестующих», а также местные губернаторы и мэры, обвиняющие Трампа в военной агрессии, являются сепаратистами, против которых президент США не просто может, а обязан использовать силовые структуры и даже армию.

Однако столь сложная логическая конструкция находится вне того уровня политического дискурса, который сейчас является американским стандартом. Журналистам важно сравнить Трампа с Путиным, а больше их ничего не интересует, и это при том, что, вообще-то, опросы общественного мнения как раз и требовали от Белого дома "ввести войска" в города, в которых даже мэры и губернаторы поддерживают анархию и погромы.

«Примерно 58 процентов зарегистрированных избирателей, опрошенных Morning Consult, поддерживают развертывание военных, чтобы помочь полиции реагировать на протесты, при этом 33 процента из 1624 респондентов заявили, что они «решительно поддерживают» это, и только 30 процентов выступают против», сообщал журнал Forbes в июне, и с тех пор этот процент сторонников силового решения, скорее всего, вырос вместе с количеством трупов и сожженных зданий, да и кадры очередного штурма «мирными протестующими» здания федерального суда тоже не способствуют симпатиям к любителям уличного насилия.

А главный вывод из этой истории выглядит тревожно: американское общество продолжают активно готовить к тому, что выборы в ноябре пройдут со взаимными обвинениями в фальсификациях и что результат борьбы за власть будет определяться на американских улицах в рамках боестолкновений с применением полного спектра оружия, доступного силовым структурам и отрядам «мирных боевиков». Со стороны Трампа могут выступать как вооруженные до зубов сторонники Республиканской партии, так и представители лояльных Трампу федеральных силовых структур и армейских подразделений, а на стороне Байдена и «системной» части американского политического истеблишмента — «мирные боевики», некоторые представители региональных силовых структур (тех штатов, которые контролируются Демократической партией) и та часть армии, которая останется верной своим генералам, назначенным еще Обамой или Бушем.

С одной стороны, такое развитие событий добьет все надежды Вашингтона на мировую гегемонию. Но, с другой стороны, США — это важный элемент мировой экономики и обладатель крупного ядерного арсенала, что не может не вызывать определенных опасений по поводу тех рисков, которые политическая деградация США создает для всего остального мира.