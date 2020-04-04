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Пандемия коронавируса в мире существенно увеличила число случаев домашнего насилия. В зависимости от страны этот показатель достигает 65%. Мировые правительства и правозащитные организации ищут новые способы, с помощью которых жертвы смогут рассказать о своей ситуации в условиях изоляции. Один из них — использование кодовых слов в аптеках.

Проблема домашнего насилия — одна из самых распространённых в мире. Согласно данным ООН, каждая третья женщина сталкивается с ним в той или иной форме. В условиях, когда в большинстве стран люди заперты в своих домах из-за карантина, шансы остаться один на один с абьюзером сильно увеличиваются, о чём заявила спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович.

Для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения. Эта ситуация значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина, введённых во время пандемии COVID-19, — сказала она.

Симонович также призвала власти стран, в которых действует режим карантина и самоизоляции, а таких, как известно, — большинство, предпринять усилия, чтобы защитить жертв домашнего насилия.

О том, что риск применения физической силы в отношении женщин на фоне пандемии многократно возрастает, свидетельствует пугающая статистика по числу звонков на горячую линию в различных странах. Так, в Великобритании за 28-29 марта число подобных телефонных обращений выросло на 65%. Во Франции с момента введения режима самоизоляции 17 марта количество звонков стало больше на 30%, при этом в Париже этот показатель достиг 36%. На Кипре число обращений также увеличилось на 30%, в испанской Каталонии — на 20%.

В Италии, напротив, зафиксировали резкий спад звонков, на место которым пришли СМС — так женщинам страны легче сообщить о ситуации дома.

Всплеск случаев бытового насилия отмечается не только в Европе: известны данные по Китаю и Бразилии. Так, в провинции Хубэй, оказавшейся в тотальной блокаде из-за коронавируса, число звонков от женщин в экстренные службы выросло на 50%, аналогичные показатели и в Рио-де-Жанейро.

Активисты разных стран бьют тревогу: уровень опасности для представительниц прекрасного пола сильно вырос, но доступность помощи снизилась до критической отметки. В испанской Валенсии 19 марта уже был зафиксирован первый летальный исход — муж убил свою жену и детей в собственной квартире.

Это характерно для всех кризисных ситуаций. Нас беспокоит то, что уровень насилия растёт, а возможность женщин получить помощь снижается. Это настоящий вызов, — заявила старший менеджер в организации по защите женщин Women Deliver Марси Херш.

Правительства многих стран и активисты в области защиты прав женщин стараются придумать способы, благодаря которым любая жертва домашнего насилия могла бы попросить о помощи. Первым шагом в Испании стало решение, по которому подвергающиеся абьюзу женщины могут нарушить условия карантина, чтобы обратиться за помощью. В таком случае они не будут оштрафованы. Также в стране ввели схему: любая женщина может прийти в аптеку и сказать кодовое слово, по которому фармацевт поймёт, что ей нужна помощь, и обратится в соответствующие инстанции.

Эту же систему ввели и во Франции. Кроме того, власти выделили средства для оплаты 20 тысяч номеров для женщин в отелях, где они могли бы укрыться на время пандемии. Планируется развернуть оперативные центры по оказанию помощи жертвам домашнего насилия в супермаркетах. Германия сейчас также обсуждает инициативу по оплате временного проживания в отелях за счёт государства. Приюты для женщин готовы разместить большее количество пострадавших.

Британок, сталкивающихся с бытовой агрессией, призывают обращаться за помощью к соседям и сотрудникам почты. Последних в частности обязали внимательно приглядываться к эмоциональному состоянию людей, с которыми им приходится контактировать в рамках работы. При малейшем подозрении они должны информировать об этом соответствующие службы. Соседям советуют предлагать помощь в доставке продуктов — вместе со списком подвергающаяся насилию женщина может сообщить и о происходящем дома.

В США правозащитные организации выразили готовность инструктировать работников супермаркетов, как им вести себя в случае обращения к ним за помощью жертв бытового насилия. Также в Штатах был запущен сайт GoAskRose.com, через который женщины могут сообщить о своих проблемах. Название портала специально сделали максимально нейтральным, чтобы абьюзеры не смогли ничего заподозрить, просматривая историю поиска в браузере жертвы. Сенатор Берни Сандерс, участвующий в праймериз Демократической партии, также призвал власти страны обеспечить женщинам убежище в случае необходимости.

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