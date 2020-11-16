Коронавирус принёс россиянам много проблем, несчастий и неврозов, но есть и позитивные последствия — интенсивное развитие цифровой образовательной среды. Если подобный «форс-мажор» повторится в будущем, система образования уже будет готова. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко. По её словам, сейчас сами школьники также стали более инициативными в выборе будущей профессии. О том, как дистанционка может помочь после пандемии, почему «общение в чатиках» стало полезным для учеников и о чём сейчас не стоит переживать родителям, — читайте в интервью.

— Сейчас в дистанционном формате обучения у школьников прибавились длительность и количество уроков?

— Длительность уроков и перемен сохранена, как это было в школе. Из-за дистанционного формата уроков у школьников не прибавилось, расписание стандартное. Конечно, из-за того что детям приходится много времени проводить у компьютера, нагрузка выше. И школьникам тяжело усваивать программу, они быстро выгорают. Но тут уже многое зависит от педагога, насколько он может в онлайн-формате удержать внимание ребят и сделать урок интересным. Ведь одни учителя проводят занятия «по учебнику», другие могут придумать познавательный интерактив.

— Из-за «весенней удалёнки» многие родители отмечают, что у детей появились явные пробелы в знаниях. Чтобы их восполнить, могут удлинить учебный год или как-то сократить каникулы?

— По итогам весенней ситуации в сентябре и октябре в школах прошли всероссийские проверочные работы. Они были направлены исключительно на выявление этих пробелов в знаниях. По их итогу и будет выстраиваться дальнейшая работа, как исправлять эту ситуацию. Также это хороший ориентир для педагогов, чтобы они понимали, как лучше организовывать дальнейшую работу. Пока в планах у Министерства просвещения нет таких мер, как удлинение учебного года либо сокращение каникул. Сейчас все решения принимаются исходя из эпидемиологической обстановки. Пока непонятно, сколько в общей сложности продлится дистанционное обучение у старшеклассников.

— Как на дистанционном обучении психологически поддерживают детей? Они ведь лишились реального общения со сверстниками, а в таком возрасте это очень важно.

— Это делают классные руководители. Проводят классные часы в онлайн-режиме, где школьники рассказывают о своём состоянии, каких-то внеурочных занятиях. Активизировалась дружба в чатах, поэтому все друг друга поддерживают сейчас в таком формате. Ученики перенесли всю свою энергию в онлайн-общение, реализацию каких-то совместных проектов со сверстниками. Кружковое движение НТИ также стремится их энергию направлять в интересную деятельность, предлагает технологически ориентированным школьникам разные варианты для полезного времяпровождения. Это и различные хакатоны, челленджи, проектные школы, где ребята онлайн собираются в команды и в очень интенсивном формате работают над какой-то реальной задачей — например, создают приложения, персональных умных помощников, проектируют новые города.

— Дистанционный формат обучения могут оставить после пандемии (как минимум частично)?

— Школы как были очными, так ими и останутся. Пандемия поставила задачи на интенсивное развитие цифровой образовательной среды на случай, если такие ситуации будут возникать в будущем. При этом возможности «цифры» позволяют привнести в образование новые возможности в рамках школьной программы и за её пределами. Также оптимизировать ряд рутинных процессов, связанных, например, с выполнением и проверкой домашних заданий. Благодаря возможности подключения детей к онлайн-урокам из любой точки страны, использования педагогами конструкторов при подготовке к урокам и горизонтальному обмену практиками можно будет решить вопрос равенства образовательных возможностей. Всё это поможет школьникам получить доступ к качественному образовательному контенту вне зависимости от места жительства. Например, если в отдалённой школе временно не окажется педагога по какому-то предмету, то на период его поиска ученики смогут изучать эту дисциплину в онлайн-формате. В таком случае это не замена офлайн-образования, а временная компенсация.

— Как ещё планируют помогать учителям, помимо увеличения зарплат?

— Министерство просвещения планирует привлекать больше студентов педагогических вузов к помощи учителям. Подобные предложения, чтобы к каждому педагогу приставили помощника, вносили и сами педагоги. Сейчас преподавателей активно обучают, они повышают квалификацию по подготовке дистанционных уроков. Потому что кто-то из учителей использует цифровые возможности в полной мере, а другие применяют их лишь как канал для коммуникации.

— Некоторые эксперты прогнозируют всплеск буллинга со стороны учителей после карантина. Что вы думаете на этот счёт?

— Я не думаю, что пандемия как-то усилит или ослабит это явление. Это зависит от личности педагога и в целом от уровня его профессиональной и личной культуры. Я не вижу предпосылок того, что учителя вернутся в школы и как-то начнут срываться на детях. Наоборот, даже в таких условиях педагоги стараются индивидуально подходить к каждому ребёнку. Безусловно, и на родителей сейчас свалилась огромная нагрузка по организации учебного процесса. Но все настроены на сотрудничество.

— Как пандемия повлияла на профориентацию детей? Ведь многие из них сейчас не понимают, что будет дальше и какую траекторию лучше выбрать.

— Школьники сейчас очень хотят быть полезными, они активно ищут интересующую их информацию и стараются анализировать свои действия и личный выбор. В случае когда ученики не понимают, для чего конкретно они получают знания в школе, их мотивация к обучению падает. На мой взгляд, пандемия сподвигла многих школьников к активному поиску информации о востребованных и интересных для них сферах деятельности. Такой запрос на осмысленный выбор жизненного пути у детей должен привести к тому, что в России появится больше счастливых специалистов своего дела. Ведь когда ты любишь то, что делаешь — это уже другой уровень профессиональных кадров и качества жизни в целом.

— Вы были экспертом на конкурсе «Большая перемена». Насколько он нашёл отклик у школьников? Чем был им полезен?

— Ребята проходили тесты, которые позволили им больше узнать про себя, свои сильные и слабые стороны. В итоге они получили рекомендацию о том, какая сфера профессиональной деятельности им могла бы больше подойти. Дальше школьники сами выбирали направления, в которых хотят проявить себя. С 5-го класса можно было пройти тест, а к решению кейсовых задач приглашались уже школьники 8–10-х классов. Конкурс как раз стартовал в период пандемии, и, на мой взгляд, был очень своевременным для учеников. Он оказался полезен для тех, кто хотел найти себя и уже попробовать применить навыки в конкретной сфере. «Большая перемена» собрала в итоге больше миллиона участников! Таких масштабных конкурсов, наверно, не было ещё никогда. Теперь он будет ежегодным. Также принято решение расширять возрастной диапазон. Наша главная задача — помочь ребятам с самоопределением.