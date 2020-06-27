Экономическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии, заставила граждан умерить аппетит: они стали экономить на еде. Как показало исследование Nielsen, потребители в массе своей выбирают теперь простые и дешевые продукты питания. В рационе среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и крупы, вытеснив мясо, фрукты, морепродукты. Эксперты прогнозируют дальнейшее закрепление данной тенденции на фоне падения доходов населения: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым.

По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах составляла в мае 17,7% — на 0,8 п.п. выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась со среднегодовых 35,8% до 34,4% в мае. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7%, то теперь она выросла до 22,8%, доля шоколадных конфет на развес выросла с 14% до 15,7%, майонеза — с 7,3% до 9,5%.

Данные этого исследования тесно перекликаются с другими. В частности, портал «Работа.ру» недавно выяснил, что 35% россиян стали меньше тратить на продукты, 27% не заметили изменений в расходах на еду, а 38% увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42% респондентов сократили свои расходы более чем на половину, 27% — на четверть, и всего 8% отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72%) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64% граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии.

В мае среднестатистическая российская семья тратила 57,6 тыс. рублей (-13,5% в сравнении с маем 2019). Из них расходы на продукты составляли 42%, или 23,9 тыс. рублей.

Вывод из этих многочисленных статистических данных напрашивается следующий: самоизоляция подошла к концу, чего нельзя сказать о проблемах населения. Россияне экономят на еде, потому что на всем остальном уже сэкономили: все имеющиеся финансовые «подушки безопасности» были использованы, а ощутимой поддержки от государства оставшиеся без работы и накоплений граждане так и не дождались. Когда же восстановится потребительский спрос и люди перестанут экономить на еде? С этим вопросом мы обратились к экспертам.

Алексей КРИЧЕВСКИЙ, эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

«Тенденция на снижение расходов, в том числе на еду, вполне логична – люди остались без работы на полтора -два месяца. Адресная помощь семьям с детьми не могла решить всех материальных проблем, поэтому населению пришлось экономить на базовых потребностях, ходить в более дешевые магазины и на время попрощаться с отделами готовых к употреблению продуктов.

Правда, у людей уже через неделю после выхода из карантина начало складываться впечатление, что его фактически и не было, настолько быстро все стало восстанавливаться. То есть из жизни фактически были вырваны два месяца, и есть определенная тенденция к довольно быстрому восстановлению экономики и возврата благосостояния граждан на уровни, относительно приближенные к прошлогодним. Но проблема безработицы, проценты которой уже двузначные, пока что никуда не уйдет. Нынешняя ситуация заставит россиян гораздо бережнее относиться к доходам и создавать свой собственный «фонд благосостояния», дабы не зависеть от государства и иметь какие-то сбережения на «черный день» или, как получилось весной, месяц -два.

Потребительский спрос вряд ли восстановится раньше 2022 года. Виден тренд на повышение стоимости продуктовой корзины, которая прибавила порядка 5% за пандемию, количество безработных будет сокращаться только ближе к концу текущего года. В общем, на текущий момент ситуация определенно грустная».

Павел СИГАЛ, первый вице-президент «Опоры России»:

«Потребительский спрос восстановится вместе с доходами населения. Пока же они, по прогнозам Министерства экономического развития, будут снижаться (средний показатель за год составит минус 6%), а спрос населения восстановится в следующем году. Динамика потребительских трат говорит о том, что российские граждане и в дальнейшем продолжат экономить и откладывать на неопределенное время дорогие покупки и турпоездки. Это происходит не только по причине снижения доходов из-за режима самоизоляции и сокращения трудовой занятости. Есть психологический момент – в ситуации неопределенности (а кризис именно так и воспринимается людьми – не понятно, чего ждать дальше) люди склонны сокращать затраты и откладывать средства «на всякий случай». При понимании гражданами, что острая фаза кризиса пройдена, начнет восстанавливаться и спрос – россияне поймут, что можно тратить деньги более свободно, так как завтра они не останутся без дохода».