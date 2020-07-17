Родственники думали, что он откажется от своей затеи.

Клеона Пападимитриу пандемия коронавируса застала в Шотландии. Молодой человек родом из Греции и учится в Университете Абердина. Когда возможность добраться на родину на самолете провалилась, он решил доехать до своих родных на велосипеде, пишет CNN.

В конце марта почти все однокурсники Клеона разъехались по домам. Молодой человек остался на всякий случай, чтобы не пропустить занятия, если их решат возобновить. Попутно он искал билеты на самолет. Все три рейса, которые он забронировал, были отменены, а потом авиасообщение было прекращено.

«К началу апреля я уже знал, что как минимум следующий месяц проведу на карантине в Абердине», – рассказывает Клеон.

Однако вскоре ему пришла в голову мысль: поехать в Грецию на велосипеде. Об этом он рассказал своим родителям. Они подумали, что сын скоро откажется от своей задумки, но ошиблись.

Некоторое время Клеон читал, как правильно подготовиться к поездке, подбирал снаряжение. Затем он купил себе велосипед, собрал запас еды, взял с собой палатку и спальный мешок и 10 мая отправился в путь. На протяжении всего маршрута его по GPS могли отслеживать родители.

В день Клеон проезжал от 56 до 120 км. Всего за 48 дней он преодолел 3500 км. Весь свой путь он задокументировал на своей странице в инстаграме. Он проехал через Нидерланды, Германию, Австрию. Из Италии он на лодке доплыл до греческого города Патры, а затем снова сел на велосипед и поехал от Патр до Афин.

По дороге он останавливался на ночлег, в полях и лесах разбивал палатку. По мере того, как его друзья из разных стран узнавали об этом путешествии, они писали Клеону и предлагали ему отдых и душ.

«Как достаточно замкнутый человек я был вынужден выходить из своей зоны комфорта. Я имею в виду то, что, если бы я не соглашался на предложения друзей, у меня не было бы ночлега и воды. Поэтому я принимал помощь от своих знакомых», – рассказывает Клеон.

До Афин молодой человек добрался к 27 июня. В родном городе его встретили родители, друзья и много незнакомых людей, которые вместе с ними следили за путешествием Клеона.

«Это было очень волнительно. Мои родители в молодости были очень предприимчивыми людьми. В каком-то смысле, я пошел по их стопам. Это имеет большое значение и для меня, и для них. Вероятно, после моего прибытия они почувствовали еще и облегчение», – поделился Клеон.

По словам Клеона, это путешествие сделало его более уверенным в себе. «Если бы вы до моей поездки сказали мне, что я решусь на такое, я бы не поверил. Любые большие, амбициозные цели, не важно, добьетесь вы их или нет, могут сделать вас лучше», – заключил он.