А вот не позавидуешь нынче спортивным чиновникам, принимающим решение: быть или не быть по осени стартам? Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов планы на предстоящий сезон-2020/21, как и положено, обсудил. Но мишени остались пока вне зоны предсказания.

Пандемия еще в марте заставила IBU провести два этапа Кубка мира без зрителей и отменить заключительный этап в норвежском Холменколлене. Тогда решение принималось, что называется, по факту. Сегодня даром предвидения — а что там в мире будет в ноябре? — не обладает никто. Поэтому обсуждение носит предположительный характер: если все в порядке, то идем намеченным планом, а если нельзя стартовать здесь, то ищем, где можно. Мишени должны «ожить», но где и когда — пока вопрос.

Календарь стартов есть. Но его и нет. Есть пока что лишь «стремление сделать все возможное, чтобы провести безопасный биатлонный сезон в соответствии с графиком. На протяжении последних месяцев IBU находится в тесном контакте с организаторами всех 25 стартов, чтобы понять ситуацию в разных странах и городах, узнать правила международного транспортного сообщения и рассчитать финансовые последствия проведения мероприятий с действующими правилами безопасности COVID-19».

Исполком постановил, что теперь определять график стартов руководители биатлона будут поэтапно: для каждого триместра сезона. Решение о графике первого триместра — а это ноябрь-декабрь — будет вынесено на следующем заседании исполкома в конце сентября. IBU заявил, что будет руководствоваться рекомендациями национальных органов здравоохранения, а также собственной медицинской консультативной группой, которая была учреждена на заседании.

Официально никакие изменения в календарь не внесены. Но различные сценарии событий требуют и различных планов, над которыми сейчас в IBU и работают. По существующему плану первый этап Кубка мира должен пройти в финском Контиолахти с 27 по 29 ноября. Потом — этап в Эстерсунде с 30 ноября по 6 декабря, Хохфильцене с 7 по 13 декабря, Анси с 14 по 20 декабря. Первый этап Кубка IBU планируется провести в Идре с 23 по 29 ноября, второй — в Шушене с 30 ноября по 5 декабря, третий — в Мартеле с 14 по 20 декабря.

Президент IBU Олле Далин, как и другие президенты федераций, ничего обещать не может: «Пока рано говорить о том, как будет выглядеть предстоящий зимний сезон. Предпочтительным сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других этапов по расписанию».

Но проблемы с сезоном совсем не мешают IBU в ближайшее время провести заседание рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России. Новый президент СБР Виктор Майгуров просил об этом в письме, отправленном в головную организацию. Как известно, IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Нам придумали для исправления двенадцать критериев, большая часть выполнена, но финансовые обязательства остались.

«Исполком IBU проинформирован о письме, направленном недавно президентом СБР Виктором Майгуровым с целью возобновления переговоров в рамках рабочей группы по проверке критериев, касающихся вопроса о восстановлении полного членства СБР. Исполком решил, что рабочая группа должна провести видеоконференцию в ближайшую пару недель».

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А тем временем МОК засомневался, возможны ли в сложившейся ситуации с пандемией тестовые старты перед будущими Олимпийскими играми в Пекине-2022. Еще в начале июля Китай отказался от проведения любых международных соревнований на территории страны до конца этого года. Но в виде исключения (нельзя уже сейчас заронить сомнения в том, что могут быть перенесены или не состоятся зимние Игры) оставил ряд тестовых соревнований, включая финал серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине с 10 по 13 декабря и биатлонный этап Кубка мира, который, правда, запланирован уже на следующий год, с 26 февраля по 1 марта.

МОК устами главы своей координационной комиссии Хуана Антонио Самаранча-младшего выразил опасения, что влияние вируса и связанные с ним ограничения, карантинные меры и новые визовые требования «могут создать вызовы для международных экспертов, официальных лиц и спортсменов при посещении Китая во время зимнего сезона-2020/21». И увы, это те вызовы, которые на спортивном характере не вытянуть.