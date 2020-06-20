Пандемия COVID-19 разъединила многие страны, Россия в этих реалиях старалась помогать другим государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела к антагонизации некоторых стран. Что касается России, то здесь у Путина была и остается абсолютно последовательная позиция. С самого начала, когда после Нового года прошедшего мы узнали о растущем количестве заболевших в Китае, Путин имел неоднократное общение с председателем КНР. И тогда Россия даже предложила помощь китайским товарищам, и эта помощь предлагалась другим странам», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, президент Владимир Путин за последние два месяца работал в режиме «очень высокой насыщенности телефонной дипломатии».

«И все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом. Все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер. Выработке единого сценария по антикризисным мерам. Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления. Это коллективизм», — сообщил Песков.

Он добавил, что президент инициировал встречу «пятерки» Совбеза ООН.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока в ближайшей перспективе ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся, и обсудят, в том числе, вопросы этого коллективизма или дефицита коллективизма», — сообщил Песков.