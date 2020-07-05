Мир обязан приспособиться к пандемии коронавируса и вводить кратковременные или локальные карантины, считает экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA, израильский врач, профессор Леонид Эйдельман. Он убежден, что тотальный карантин, который сейчас существует во многих странах, может разрушить системы здравоохранения.

Эйдельман убежден, что тотальный карантин прежде всего сказывается на экономике страны и неизбежно приводит к кризису, пишут РИА «Новости». Он отметил, что в таких условиях правительства начинают сокращать финансирование здравоохранения.

«Капиталовложения в здравоохранение уменьшаются, в результате удлиняются очереди на операции и на обследования. В результате у людей нет достаточных средств купить лекарства. Катастрофа в плане здоровья населения, вызванная экономическим кризисом, будет гораздо больше, чем катастрофа медицинская, вызванная непосредственно самим вирусом», — отмечает врач.

По словам профессора, жить в условиях новых волн коронавируса десяткам миллионов человек придется до появления безопасной вакцины от COVID-19. Он прогнозирует, что появится она не раньше следующего года. «Вирус не исчезнет. Он будет оставаться, и будут новые вспышки в разных местах со временем в течение всего этого года, и, возможно, на протяжении следующего года. Та иллюзия, в которую люди очень хотели верить, что в ближайшем времени будет вакцина, это было ясно, что это иллюзия», — отмечает врач.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что прекращение пандемии коронавируса зависит от эволюции вируса и приобретения иммунитета. Тем временем директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в некоторых странах уже наблюдается повторный пик заболеваемости COVID-19, передает агентство Nation News.