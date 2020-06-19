Панама спустя полтора месяца сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное в связи с коронавирусом, следует из указа президента.

«Разрешается продажа и потребление алкогольных напитков по всей территории страны согласно следующим параметрам и ограничениям: продажа может осуществляться только в магазинах, которые имеют лицензию… Можно продавать только в розницу и в закрытой таре», — отмечается в указе, который опубликован в официальной газете правительства.

В настоящее время панамцы могут купить только шесть банок пива, одну бутылку вина или одну бутылку крепкого алкоголя на человека.

Эти ограничения будут сняты с 22 июня.