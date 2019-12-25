Депутаты Мосгордумы поддержали в среду предложения о возведении в центре столицы монумента народному артисту СССР Михаилу Ульянову и памятника железнодорожникам, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«В перечень предложений по возведению произведений монументально-декоративного искусства городского значения внесен следующий объект: монумент, посвященный увековечиванию памяти железнодорожников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», — сказал на заседании Мосгордумы председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он добавил, что памятник предлагается разместить на территории сквера на Комсомольской площади. Предложение о его установке поступило от гендиректора компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Белозерова. Финансирование будет осуществляться за счет средств РЖД составит 55 млн рублей. Творческий конкурс на возведение памятника будет закрытым, сказал Герасимов.

«Также в перечень включен памятник народному артисту Советского союза Михаилу Ульянову в районе парка «Михайловский сад» в Замоскворечье. Конкурс — открытый, средства бюджета города Москвы в размере 30 млн рублей. Памятник устанавливается в соответствии с перечным поручением по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с деятелями театрального искусства 13 декабря 2018 года», — отметил Герасимов.

Советский и российский актер, народный артист СССР Михаил Ульянов в 1946 году приехал в Москву, где поступил в театральное училище им. Щукина. После его окончания получил приглашение в Вахтанговский театр, где проработал всю жизнь и возглавил его в 1987 году. Он сыграл около 70 ролей в кино и десятки ролей в театре. Ульянов скончался 26 марта 2007 года.

Видео дня. Женщина получила срок за дочь, снявшуюся в порно