Памятник советскому полководцу маршалу Георгию Жукову вернули обратно на Манежную площадь после реставрации. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на проведение всех реставрационных работ ко Дню Победы потребовался примерно месяц.

20 марта прежний памятник маршалу Георгию Жукову снесли и заменили новым. Неизвестно, кто автор новой композиции и зачем понадобилась замена.

Позже глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что новую скульптуру, установленную на Манежной площади, демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации.

Памятник Жукову установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Его авторами стали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Оба уже умерли. Клыков скончался в 2006 году, а Григорьев — 21 марта 2019 года.

В октябре 2014 года Общество памяти Жукова предлагало перенести монумент к его музею в Калужской области, а в Москве установить новую скульптурную группу. Комиссия Мосгордумы идею отклонила.