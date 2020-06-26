Тем, кто решил дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, не удастся это сделать, система их вычислит, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«У нас здесь были вчера случаи некоторые, решили попробовать сделать попытки дважды проголосовать и традиционным образом, и через электронное голосование, но… потом об этом некоторые гордо заявили (а кто-то не заявлял) в целях попиариться. Но на самом деле, даже если бы они не заявили, им все равно бы не удалось это сделать, потому что на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы все равно вычислили, у нас то же самое было по мобильному избирателю, их все равно бы вычислили, и… все равно бы им пришлось отвечать, тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определенном этапе это было бы вычислено», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.

Ранее журналист и ведущий «Дождя» Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.