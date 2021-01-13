Пальмовый стеарин – продукт природного происхождения, который получают в результате переработки пальмового масла. Он представляющий собой самую твердую его фракцию. Стеарин выглядит как коричневое или оранжевое вещество без посторонних запахов. Пальмовый стеарин содержит значительное количество кислот, как пальмитиновой, так и стеариновой кислот и отличается повышенным уровнем плавкости. Этими свойствами объясняется широта сферы его применения, которая включает и пищевую промышленность, и косметическую, и производство бытовой химии.

Пищевая промышленность

Пальмовый стеарин https://megachem.com.ua/stearin-palmovyj.html устойчив к окислению и может долго храниться без потери своих качеств. Этим обусловлено его использование при производстве множества продуктов питания:

вафель;

десертов;

конфет.

Пальмовый стеарин добавляют в сгущенное молоко, творог, плавленые сырки, тем самым увеличивая процент жирности этих продуктов. Используется он и в качестве жировой основы маргарина.

Линолевые и стеариновые кислоты, содержащиеся в данном веществе, участвуют в переработке холестерина. Провитамин А способствует восстановлению зрения, а витамин Е противостоит раковым клеткам. Таким образом, пальмовый стеарин, содержащийся в продуктах питания, благотворно влияет на человеческий организм.

Другие сферы применения

Вещества, содержащиеся в пальмовом стеарине, быстро впитываются в кожу, прекрасно питают и увлажняют ее, увеличивая эластичность. Этим обусловлено его использование при производстве средств для ухода за телом:

кремов;

мазей;

мыла.

Пальмовый стеарин содержится и в мыле ручной работы, и в изготовливаемом в промышленных масштабах. Благодаря ему мыло дает большее количество пены, приобретает гладкость и твердость. Мыло, содержащее пальмовый стеарин, прекрасно сохраняет форму, не прилипает к мыльнице.

Пальмовый стеарин применяется и при производстве свечей. Существуют свечи, целиком состоящие из стеарина, но и в составе парафиновых изделий присутствует определенная доля этого вещества. Благодаря ему свечи горят ровно и хорошо держат форму, не оплывая при горении.

Таким образом, сфера применения пальмового стеарина достаточно широка, она охватывает разные виды промышленности.