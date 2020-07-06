Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обратился к властям Израиля с призывом закрыть пропускные пункты и границы с Палестиной из-за коронавируса.

«Палестинская администрация призывает Израиль закрыть пропускные пункты и границы с палестинскими территориями. Мы направим запрос в ООН для контроля за этим шагом», — сказал Штайе на пресс-конференции.

По его словам, 18% случаев заражения коронавирусом зафиксированы у палестинцев, работающих в Израиле, еще 82% инфицированных заразились, контактируя с ними на свадьбах и поминках.

Штайе подчеркнул, что отсутствие контроля над пропускными пунктами и границами стало одной из основных причин вспышки заболеваемости COVID-19 в Палестине.

Премьер призвал палестинские общины не проводить свадьбы и массовые собрания, чтобы ограничить распространение вируса. Он также призвал палестинцев, работающих в Израиле, оставаться на своих рабочих местах и не приезжать на палестинские территории.