Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против «Северного потока 2», свидетельствую итоги голосования.

Трансляцию вел телеканал C-Span. За проголосовали 295 конгрессменов, против — 125.

Уже действующие санкции направлены на компании, которые занимаются «деятельностью по прокладке труб», и страховые компании, причастные к этому. В новом проекте эти санкции ужесточаются: рестрикции распространяются на компании за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительство газопроводов. Также поправка предусматривает санкции за «предоставление страхования и перестрахования» и услуг или помещений для «технической модернизации» судов, связанных со строительством газопровода.

Это один из проектов бюджета. Второй проект предложен сенатом. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.

«Северный поток 2» — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока 2» — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока 2» составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.